Возрастное ограничение 18+
Куйвашев пообещал приехать в Первоуральск для обсуждения проблем с водой
Фото: Вечерние ведомости
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии пообещал приехать в Первоуральск со специальным совещанием для обсуждения проблем с водой в городе.
По его словам, к проблеме ветхих сетей прибавился фактор засушливого лета, вследствие чего водохранилище обмелело.
Евгений Куйвашев также добавил, что он поручил городскому главе заниматься подвозом воды, пока не будет устранена авария.
Напомним, что сегодня первоуральской градоначальник объявил запуск горячей линии для доставки воды на дом тем, кто сам не может ее получить. Также Игорь Кабец сообщил, что в городе запустили еще две автоцистерны. До этого на то, что в городе ездит всего одна автоцистерна с водой, жаловалась местная жительница, записавшая обращение к Путину.
По его словам, к проблеме ветхих сетей прибавился фактор засушливого лета, вследствие чего водохранилище обмелело.
«Я сам скоро приеду в Первоуральск, проведу совещание, если потребуется финансирование, мы будем решать»,
– сказал губернатор.
Евгений Куйвашев также добавил, что он поручил городскому главе заниматься подвозом воды, пока не будет устранена авария.
Напомним, что сегодня первоуральской градоначальник объявил запуск горячей линии для доставки воды на дом тем, кто сам не может ее получить. Также Игорь Кабец сообщил, что в городе запустили еще две автоцистерны. До этого на то, что в городе ездит всего одна автоцистерна с водой, жаловалась местная жительница, записавшая обращение к Путину.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Первоуральцы несколько суток ждут, когда им включат воду
05 декабря 2023
05 декабря 2023
Губернатор прокомментировал строительство мусороперерабатывающего полигона в Сысерти
05 декабря 2023
05 декабря 2023
В Первоуральске из-за аварии пропала вода в кранах
02 декабря 2023
02 декабря 2023