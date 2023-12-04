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Первоуральцы несколько суток ждут, когда им включат воду
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Первоуральска несколько суток остаются без водоснабжения после аварии на Нижнесергинском водопроводе. Когда именно вода вернется в дома, до сих пор неизвестно.
В связи с этим в городе запустили горячую линию по вопросам доставки воды на дом для пожилых людей, горожан с инвалидностью и семей с маленькими детьми. Об этом сообщил глава города Игорь Кабец в своем телеграм-канале.
Также после обращения местной жительницы к Владимиру Путину, которая пожаловалась на то, что в городе ездит всего одна автоцистерна с водой, Игорь Кабец сообщил, что воду будут разводить еще две машины.
В связи с этим в городе запустили горячую линию по вопросам доставки воды на дом для пожилых людей, горожан с инвалидностью и семей с маленькими детьми. Об этом сообщил глава города Игорь Кабец в своем телеграм-канале.
«Номера горячей линии: 221-221, 649-375. Волонтеры могут помочь с организацией доставки и подвоза воды в дома, где отсутствует водоснабжение»,
– написал градоначальник.
Также после обращения местной жительницы к Владимиру Путину, которая пожаловалась на то, что в городе ездит всего одна автоцистерна с водой, Игорь Кабец сообщил, что воду будут разводить еще две машины.
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