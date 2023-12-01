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Синоптики предупреждают об аномально холодной погоде в Свердловской области

16.45 Понедельник, 4 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра объявили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области с 6 по 10 декабря.

«В этот период в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов»,

– говорится в сообщении синоптиков.


По их прогнозам, местами температура воздуха может опуститься до -40°С.

Подробный прогноз уральских синоптиков на начало текущей недели мы публиковали тут.

Напопним, что сегодня в МЧС объявили предупреждение о сильном снегопаде и метелях 5 декабря.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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