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Синоптики предупреждают об аномально холодной погоде в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра объявили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области с 6 по 10 декабря.
По их прогнозам, местами температура воздуха может опуститься до -40°С.
Подробный прогноз уральских синоптиков на начало текущей недели мы публиковали тут.
Напопним, что сегодня в МЧС объявили предупреждение о сильном снегопаде и метелях 5 декабря.
«В этот период в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов»,
– говорится в сообщении синоптиков.
По их прогнозам, местами температура воздуха может опуститься до -40°С.
Подробный прогноз уральских синоптиков на начало текущей недели мы публиковали тут.
Напопним, что сегодня в МЧС объявили предупреждение о сильном снегопаде и метелях 5 декабря.
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Начало недели в Свердловской области будет тёплым
26 ноября 2023
26 ноября 2023