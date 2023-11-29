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Свердловские спасатели предупредили о сильном снегопаде 5 декабря
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В МЧС по Свердловской области объявили предупреждение о непогоде. Завтра, 5 декабря, в регионе ожидается сильный снег, метель и гололед.
Автомобилистов также просят быть острожными на дорогах.
Напомним, что при ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Пешеходам следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться неспеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает неровности и ямы на поверхности»,
– пишут спасатели.
Автомобилистов также просят быть острожными на дорогах.
Напомним, что при ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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