Свердловские спасатели предупредили о сильном снегопаде 5 декабря





– пишут спасатели. «Пешеходам следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться неспеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает неровности и ямы на поверхности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В МЧС по Свердловской области объявили предупреждение о непогоде. Завтра, 5 декабря, в регионе ожидается сильный снег, метель и гололед.Автомобилистов также просят быть острожными на дорогах.Напомним, что при ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».