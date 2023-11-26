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На новой неделе в Свердловской области сильно похолодает
Владислав Постников / Вечерние ведомости
В начале наступающей недели в Свердловской области существенно похолодает. По прогнозам синоптиков уральского Гидрометцентра, ветер в регионе сменится с юго-восточного направления на северо-западное, к среде на севере области похолодает до -31°C, а в центральной части региона до -23°C и ночью, и днём. Снег, пусть и умеренный, будет идти ежедневно.
В понедельник, 4 декабря, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно, небольшой, местами умеренный снег, метель. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Ночью -18…-23°C, на севере до -28°C, на крайнем на крайнем юго-западе до -15°C. Днем -5…-10°C, на севере и востоке -15°C, на крайнем севере -22°C, на крайнем юго-западе до -2°C. Ветер ночью переменный 1-6 м/сек, днем юго-восточный 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь, днем облачно, снег. Ночью -18…-20°C, днем -5…-7°C. Ветер ночью переменный 1-6 м/сек, днем юго-восточный 5-10 м/сек.
Во вторник, 5 декабря, в регионе облачно, ночью снег, местами сильный, метель, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -9…-14°C, в низинах до -19°C, на севере до -24°C. Днём -8…-13°C, на севере до -18°C, на крайнем севере до -23°C. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег. Ночью -9…-11°C, днем -8…-10°C. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/сек.
В среду, 6 декабря, в области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. Ночью -21…-26°C, на севере до -31°C. Днем -21…-26°C, на севере до -31°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -21…-23°C, днем -21…-23°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 4 декабря, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно, небольшой, местами умеренный снег, метель. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Ночью -18…-23°C, на севере до -28°C, на крайнем на крайнем юго-западе до -15°C. Днем -5…-10°C, на севере и востоке -15°C, на крайнем севере -22°C, на крайнем юго-западе до -2°C. Ветер ночью переменный 1-6 м/сек, днем юго-восточный 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь, днем облачно, снег. Ночью -18…-20°C, днем -5…-7°C. Ветер ночью переменный 1-6 м/сек, днем юго-восточный 5-10 м/сек.
Во вторник, 5 декабря, в регионе облачно, ночью снег, местами сильный, метель, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -9…-14°C, в низинах до -19°C, на севере до -24°C. Днём -8…-13°C, на севере до -18°C, на крайнем севере до -23°C. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег. Ночью -9…-11°C, днем -8…-10°C. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/сек.
В среду, 6 декабря, в области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. Ночью -21…-26°C, на севере до -31°C. Днем -21…-26°C, на севере до -31°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -21…-23°C, днем -21…-23°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Начало недели в Свердловской области будет тёплым
26 ноября 2023
26 ноября 2023