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Тепломагистраль без изоляции «отапливает» улицу на Химмаше

22.21 Пятница, 1 декабря 2023
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В екатеринбургском микрорайоне Химмаш жители обнаружили магистральную теплосеть, которая «отапливает» улицу. Её можно наблюдать, проезжая по улице Альпинистов. О том, что на этой магистрали имеют место теплопотери, можно говорить уже по её внешнему виду – теплоизоляции на больших отрезках металлической трубы по какой-то причине нет.


Фото: читатель «Вечерних ведомостей»


Но один из читателей «Вечерних ведомостей» решил посмотреть на трубу в объектив тепловизора, чтобы подтвердить субъективные ощущения объективными цифрами. И прибор зафиксировал, что температура внешней стенки трубы, соприкасающейся с воздухом, составляет порядка 80 градусов Цельсия.


На разных участках трубы температура достигает 78 или 81 градусов. Фото: читатель «Вечерних ведомостей»


«Вечерним ведомостям» сегодня не удалось дозвониться до пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), в рабочее время по телефону не отвечали. При звонке диспетчеру нам сообщили, что если в квартирах температура горячей воды не соответствует нормативам, нужно обращаться в управляющую компанию, а не в ЕТК. Ситуацию с трубой диспетчер комментировать не стал.

Если горячая вода в домах становится тёплой, то нужно звонить управляющей компании и разбираться с ними, а не с ЕТК

— сказал диспетчер



Всего открытый участок трубы имеет длину около 130 метров. Фото: читатель «Вечерних ведомостей»


Летом мы публиковали видео, как из этой же трубы на улице Альпинистов шёл «тропический ливень». Остаётся надеяться, что проблемы с трубой не заставят химмашевцев замерзать в своих квартирах этой зимой – в 2015 году микрорайон уже временно оставался без отопления из-за прорыва трубопровода. А в 2012 году жители Химмаша остались без тепла в двадцатиградусные морозы как раз из-за аварии на магистрали по улице Альпинистов.


Измеряли температуру трубы с помощью такого прибора. Фото: читатель «Вечерних ведомостей»


Ранее «Вечерние ведомости» писали, как в Первоуральске из-за теплопотерь горячая вода в квартирах горожан не прогревается до нормативных температур – жители даже судятся из-за этого с ПАО «Т Плюс» и выигрывают суды, которые назначают им компенсации. Тепловые сети в Екатеринбурге принадлежат АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», которая также входит в Свердловский филиал ПАО «Т Плюс». ПАО «Т Плюс» в свою очередь контролируется группой «Ренова» и Виктором Вексельбергом. К слову, за этот год на сайте ЕТК было сразу две новости о выделении денег на модернизацию тепловых сетей на Химмаше — если верить компании, на ремонт было потрачено сначала 16 миллионов, а затем ещё 62,4 миллиона рублей.

На прошлой неделе «Вечерние ведомости» писали, как в посёлке Островное люди замерзали в своих квартирах из-за того, что трубы, подающие отопление, раскопали летом и оставили на открытом воздухе до холодов. На следующий день после нашей публикации трубы закопали.

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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