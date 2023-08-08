На Химмаше в Екатеринбурге идет «тропический ливень» из магистральной трубы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Химмаше уже вторые сутки льется вода из магистральной трубы. Коммунальная авария произошла на улице Альпинистов, 44.Читатели «Вечерних ведомостей» рассказали, что протечку в трубе диаметром 700 мм на улице Альпинистов заметили еще вчера. Из трубы все еще течет теплая вода.В Екатеринбургской теплосетевой компании «Вечерним ведомостям» заявили, что коммунальную аварию пока не устранили, но принимаются меры для ее ликвидации.Отметим, что в этом году ЕТК заявляла о выделении 16 миллионов рублей на модернизацию тепловых сетей на Химмаше.