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На Химмаше в Екатеринбурге идет «тропический ливень» из магистральной трубы
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге на Химмаше уже вторые сутки льется вода из магистральной трубы. Коммунальная авария произошла на улице Альпинистов, 44.
Читатели «Вечерних ведомостей» рассказали, что протечку в трубе диаметром 700 мм на улице Альпинистов заметили еще вчера. Из трубы все еще течет теплая вода.
В Екатеринбургской теплосетевой компании «Вечерним ведомостям» заявили, что коммунальную аварию пока не устранили, но принимаются меры для ее ликвидации.
Отметим, что в этом году ЕТК заявляла о выделении 16 миллионов рублей на модернизацию тепловых сетей на Химмаше.
Читатели «Вечерних ведомостей» рассказали, что протечку в трубе диаметром 700 мм на улице Альпинистов заметили еще вчера. Из трубы все еще течет теплая вода.
В Екатеринбургской теплосетевой компании «Вечерним ведомостям» заявили, что коммунальную аварию пока не устранили, но принимаются меры для ее ликвидации.
Отметим, что в этом году ЕТК заявляла о выделении 16 миллионов рублей на модернизацию тепловых сетей на Химмаше.
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