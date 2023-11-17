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Жители свердловского поселка Островное замерзают в своих квартирах
Скрины из видео: vk.com
Жители деревянных домов в поселке Островное Березовского городского округа Свердловской области пожаловались на холод в квартирах из-за не зарытых труб с водоснабжением.
По словам одного из местных жителей в опубликованном во «Вконтакте» видео, практически с августа у них раскопаны трубы, которые до сих пор никто не закопал, из-за чего тепло, которое должно отапливать дома, уходит в никуда. С наступлением холодов температура воздуха в квартирах только днем стала держаться в районе 10°C. Ночью она становится ниже, поэтому людям приходится спать под несколькими одеялами в теплой одежде.
Напомним, что на разрытые трубы также жаловались жители Каменска-Уральского.
По словам одного из местных жителей в опубликованном во «Вконтакте» видео, практически с августа у них раскопаны трубы, которые до сих пор никто не закопал, из-за чего тепло, которое должно отапливать дома, уходит в никуда. С наступлением холодов температура воздуха в квартирах только днем стала держаться в районе 10°C. Ночью она становится ниже, поэтому людям приходится спать под несколькими одеялами в теплой одежде.
«И плевать всем, что не зарыты трубы, что холодно, что люди мерзнут, плевать на это все! Написал "Народному фронту – им плевать! Надо какое-то официальное уведомление от администрации, ответ какой-то. А по факту мы работать не можем. Ну, пришлют они мне этот ответ официальный в июле 2024 года, и что дальше?»,
– возмущается уралец.
Напомним, что на разрытые трубы также жаловались жители Каменска-Уральского.
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Жители Каменска-Уральского пожаловались на разрытые трубы
17 ноября 2023
17 ноября 2023