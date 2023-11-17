Жители свердловского поселка Островное замерзают в своих квартирах

– возмущается уралец.

«И плевать всем, что не зарыты трубы, что холодно, что люди мерзнут, плевать на это все! Написал "Народному фронту – им плевать! Надо какое-то официальное уведомление от администрации, ответ какой-то. А по факту мы работать не можем. Ну, пришлют они мне этот ответ официальный в июле 2024 года, и что дальше?»,