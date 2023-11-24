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Превращению вышки в солнечные часы неожиданную помеху создали эльмашевские собачки

21.19 Вторник, 28 ноября 2023
Фото: телеграм-чат Калиновского лесопарка / t.me/oopt_kalinovskiy
Екатеринбургским собакам, гуляющим в Калиновском лесопарке, очень понравились снежные сфинксы, которых начали лепить создатели гигантских солнечных часов. Правда, пёсики используют их не по назначению.

Напомним, в минувшие выходные защитники Калиновского парка собирались возле местной триангуляционной вышки, чтобы слепить из снега часовые метки в виде маленьких сфинксов. По замыслу, эти сфинксы и тень от вышки помогут определять время по «солнечным часам» и в зимний период.

Прекрасно зная о надвигающемся потеплении, создатели солнечных часов в выходные делали только «зачатки» снежных сфинксов, не прорабатывая деталей. Окончание работ перенесли на более морозный декабрь, когда не будет риска, что сфинксы растают в непривычно тёплой для Урала ноябрьской погоде. Конечно, остаётся опасность, что разрушить их могут и люди, поэтому некоторые из волонтёров время от времени заглядывают на полянку, где стоит вышка.

Действительно, несколько посягательств на целостность «сфинксов» уже удалось предотвратить. Однако, неожиданную помеху к созданию зимнего варианта солнечных часов создают местные собачки. Животным так понравились эти метки, что они сами... начали их метить. А некоторые собачки попросту облюбовали аккуратные холмики для оправления большой и малой нужды. И теперь у создателей солнечных часов одной проблемой стало больше — надо придумать, как отвадить пёсиков «украшать» сфинксов ненужными элементами.

Холода в Екатеринбург обещаются быть в следующий понедельник, 4 декабря. На этот день синоптики прогнозируют морозец в 11 градусов. По всей видимости, в конце следующей недели сфинксы Калиновских «солнечных часов» получат свой завершённый вид.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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21:19 Превращению вышки в солнечные часы неожиданную помеху создали эльмашевские собачки
20:42 В ближайшую пятницу в Екатеринбурге стартует юбилейная «КиноПроба»
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16:13 Уральский завод передал Свердловской железной дороги четыре новых «Ласточки»
15:39 В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры прекратили сливать в реку сточные воды
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13:26 СК присоединился к расследованию ДТП с автобусом на Сервоском тракте
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12:43 В Екатеринбурге продлили перекрытие Народной Воли до августа 2024 года
12:12 После скандала с екатеринбургским «Гортрансом» в Госдуме предложили сделать транспорт законодательно неотключаемым
11:38 Самые высокие зарплаты разнорабочих в Свердловской области предлагают в Серове
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