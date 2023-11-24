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Превращению вышки в солнечные часы неожиданную помеху создали эльмашевские собачки
Фото: телеграм-чат Калиновского лесопарка / t.me/oopt_kalinovskiy
Екатеринбургским собакам, гуляющим в Калиновском лесопарке, очень понравились снежные сфинксы, которых начали лепить создатели гигантских солнечных часов. Правда, пёсики используют их не по назначению.
Напомним, в минувшие выходные защитники Калиновского парка собирались возле местной триангуляционной вышки, чтобы слепить из снега часовые метки в виде маленьких сфинксов. По замыслу, эти сфинксы и тень от вышки помогут определять время по «солнечным часам» и в зимний период.
Прекрасно зная о надвигающемся потеплении, создатели солнечных часов в выходные делали только «зачатки» снежных сфинксов, не прорабатывая деталей. Окончание работ перенесли на более морозный декабрь, когда не будет риска, что сфинксы растают в непривычно тёплой для Урала ноябрьской погоде. Конечно, остаётся опасность, что разрушить их могут и люди, поэтому некоторые из волонтёров время от времени заглядывают на полянку, где стоит вышка.
Действительно, несколько посягательств на целостность «сфинксов» уже удалось предотвратить. Однако, неожиданную помеху к созданию зимнего варианта солнечных часов создают местные собачки. Животным так понравились эти метки, что они сами... начали их метить. А некоторые собачки попросту облюбовали аккуратные холмики для оправления большой и малой нужды. И теперь у создателей солнечных часов одной проблемой стало больше — надо придумать, как отвадить пёсиков «украшать» сфинксов ненужными элементами.
Холода в Екатеринбург обещаются быть в следующий понедельник, 4 декабря. На этот день синоптики прогнозируют морозец в 11 градусов. По всей видимости, в конце следующей недели сфинксы Калиновских «солнечных часов» получат свой завершённый вид.
Напомним, в минувшие выходные защитники Калиновского парка собирались возле местной триангуляционной вышки, чтобы слепить из снега часовые метки в виде маленьких сфинксов. По замыслу, эти сфинксы и тень от вышки помогут определять время по «солнечным часам» и в зимний период.
Прекрасно зная о надвигающемся потеплении, создатели солнечных часов в выходные делали только «зачатки» снежных сфинксов, не прорабатывая деталей. Окончание работ перенесли на более морозный декабрь, когда не будет риска, что сфинксы растают в непривычно тёплой для Урала ноябрьской погоде. Конечно, остаётся опасность, что разрушить их могут и люди, поэтому некоторые из волонтёров время от времени заглядывают на полянку, где стоит вышка.
Действительно, несколько посягательств на целостность «сфинксов» уже удалось предотвратить. Однако, неожиданную помеху к созданию зимнего варианта солнечных часов создают местные собачки. Животным так понравились эти метки, что они сами... начали их метить. А некоторые собачки попросту облюбовали аккуратные холмики для оправления большой и малой нужды. И теперь у создателей солнечных часов одной проблемой стало больше — надо придумать, как отвадить пёсиков «украшать» сфинксов ненужными элементами.
Холода в Екатеринбург обещаются быть в следующий понедельник, 4 декабря. На этот день синоптики прогнозируют морозец в 11 градусов. По всей видимости, в конце следующей недели сфинксы Калиновских «солнечных часов» получат свой завершённый вид.
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