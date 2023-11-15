«Солнечные часы» Калиновского лесопарка подготовят к зиме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

А вы помните, что триангуляционную вышку Калиновского парка собирались превратить в гигантские солнечные часы? Так вот, идея эта не заброшена, и сейчас «ходики» готовят перевести в зимний режим работы.Поскольку снег прикрывает любые метки на «циферблате» вокруг вышки, авторы и создатели проекта придумали новые деления вылепить из него же — из снега. Метки решено делать не простыми, а виде необычных снеговиков. И — нет! — не в виде модных нынче «членовиков», а в виде сфинксов. Всего нужно сделать не двенадцать (как можно было бы предположить), а семь таких меток.К лепке снежных сфинксов вокруг вышки волонтёры народного движения в защиту Калиновского лесопарка приступят завтра, 25 ноября.Присоединиться к ним может любой желающий. С собой нужно брать зимние лопаты. Сбор объявлен на 10:00.Напомним, что триангуляционные вышки используются геодезистами при составлении карт и определения координат различных объектов. Калиновская вышка сделана из металлической конструкции и бетонных блоков. В период, когда горожане отбивали лесопарк от широкой автотрассы, которую городские власти надумали прокладывать прямо «по живому», у защитников леса родилась идея сделать в лесопарке солнечные часы с вышкой в качестве гномона.