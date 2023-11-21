МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области до 24 ноября

– напоминают в МЧС.

«Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач и других источников опасности»,