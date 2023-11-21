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МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области до 24 ноября
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловское МЧС в очередной раз продлевает предупреждение о снежной непогоде. Завтра, 24 ноября, в регионе ожидаются сильный снег и гололедные явления. Спасатели просят беречь себя.
Водителей также призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.
При ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач и других источников опасности»,
– напоминают в МЧС.
Водителей также призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.
При ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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