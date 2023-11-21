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В свердловском МЧС продлили предупреждение о непогоде до 23 ноября
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Спасатели вновь продлевают предупреждение о снежной непогоде в регионе. Завтра, 23 ноября, в Свердловской области ожидается сильный снег и снег с дождем, а также гололедные явления.
Напоминаем, что при ЧП нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными»,
– говорится в сообщении МЧС.
Напоминаем, что при ЧП нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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