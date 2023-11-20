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Свердловские спасатели продлили предупреждение о метелях до 22 ноября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское МЧС продлило предупреждение о снежной непогоде в регионе до 22 ноября. Завтра, по данным синоптиков, в Свердловской области ожидаются метели, сильный снег и гололедные явления.
Спасатели рекомендуют отказываться от дальних поездок, но, если они неизбежны, брать с собой минимальный набор для спасения – лопату, трос и топор. Также важно при себе иметь заряженный телефон.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Спасатели рекомендуют отказываться от дальних поездок, но, если они неизбежны, брать с собой минимальный набор для спасения – лопату, трос и топор. Также важно при себе иметь заряженный телефон.
«Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем»,
– напоминают специалисты МЧС.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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