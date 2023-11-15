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В мэрии Екатеринбурга заявили о готовности коммунальщиков к сильным снегопадам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После сообщения о грядущей снежной непогоде 21 ноября в мэрии Екатеринбурга заявили о готовности коммунальщиков справляться с последствиями сильных снегопадов и метелей в круглосуточном режиме.
Утверждается, что прогнозы синоптиков были доведены до территориальных органов администрации города и руководителей дорожных учреждений, осуществляющих содержание объектов улично-дорожной сети.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов удивился снегу в октябре и назвал снегопады в минувшем месяце форс-мажором.
Напомним, что сегодня свердловские спасатели объявили предупреждение о снежной непогоде.
Утверждается, что прогнозы синоптиков были доведены до территориальных органов администрации города и руководителей дорожных учреждений, осуществляющих содержание объектов улично-дорожной сети.
«Коммунальщики готовы к работе в любых погодных условиях»,
– заявили в городской администрации.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов удивился снегу в октябре и назвал снегопады в минувшем месяце форс-мажором.
Напомним, что сегодня свердловские спасатели объявили предупреждение о снежной непогоде.
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