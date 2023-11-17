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В Свердловскую область идёт потепление, а вместе с ним снегопады и метели
Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В начале наступающей недели в Свердловской области сохранится морозная погода, однако, к середине недели потеплеет до -1…-3°C, вместе с потеплением придут снегопады и метели, об этом сообщают синоптики Уральского гидрометцентра.
В понедельник, 20 ноября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -8…-13°C, при прояснении до -18°C. Днем -5…-10°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-10°C, днем -5…-7°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/сек.
Во вторник, 21 ноября, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на юге до умеренного, днем снег, местами сильный, метель. Ночью -6…-11°C, на крайнем севере до -16…-21°C. Днем -2…-7°C, на крайнем севере до -12°C. Ветер юго-восточный 5-10, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем сильный, метель. Ночью -6…-8°C, днем -2…-4°C. Ветер юго-восточный 5-10, порывы до 14 м/сек.
В среду, 22 ноября, в области облачно с прояснениями, снег, местами сильный, метель. Ночью -3…-8°C, на крайнем севере до -13°C. Днем -1…-6°C. Ветер восточной четверти 5-10, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, снег, метель. Ночью -4…-6°C, днем -1…-3°C. Ветер восточной четверти 5-10, порывы до 14 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 20 ноября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -8…-13°C, при прояснении до -18°C. Днем -5…-10°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-10°C, днем -5…-7°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/сек.
Во вторник, 21 ноября, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на юге до умеренного, днем снег, местами сильный, метель. Ночью -6…-11°C, на крайнем севере до -16…-21°C. Днем -2…-7°C, на крайнем севере до -12°C. Ветер юго-восточный 5-10, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем сильный, метель. Ночью -6…-8°C, днем -2…-4°C. Ветер юго-восточный 5-10, порывы до 14 м/сек.
В среду, 22 ноября, в области облачно с прояснениями, снег, местами сильный, метель. Ночью -3…-8°C, на крайнем севере до -13°C. Днем -1…-6°C. Ветер восточной четверти 5-10, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, снег, метель. Ночью -4…-6°C, днем -1…-3°C. Ветер восточной четверти 5-10, порывы до 14 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Синоптики предупредили о морозах в Свердловской области
17 ноября 2023
17 ноября 2023