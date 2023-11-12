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Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре и метелях 21 ноября
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
МЧС Свердловской области предупреждает жителей региона о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду и метелях, которые ожидаются завтра, 21 ноября.
Напомним, что при ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Подробный прогноз синоптиков на начало текущей недели в Свердловской области мы публиковали здесь.
«Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров»,
– призывают спасатели.
Напомним, что при ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Подробный прогноз синоптиков на начало текущей недели в Свердловской области мы публиковали здесь.
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