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Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре и метелях 21 ноября

15.22 Понедельник, 20 ноября 2023
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
МЧС Свердловской области предупреждает жителей региона о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду и метелях, которые ожидаются завтра, 21 ноября.

«Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров»,

– призывают спасатели.


Напомним, что при ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Подробный прогноз синоптиков на начало текущей недели в Свердловской области мы публиковали здесь.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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