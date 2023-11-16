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Жители Каменска-Уральского пожаловались на разрытые трубы
Фото: «Инцидент Каменск-Уральский»
Жители Синарского района Каменска-Уральского пожаловались на разрытые трубы возле их домов. Они опасаются, что из-за этого, у них могут возникнуть проблемы с горячим водоснабжением, когда наступят холода.
С его слов, в аварийке сказали, что они не занимаются закапыванием труб, и рекомендовали позвонить в УК «КУДЕЗ», откуда жильцов отправили в УК «Теплокомплекс». Однако туда люди позвонить не смогли, так как не сумели найти контактный номер.
Напомним, что недавно жители Каменска-Уральского жаловались на темные дворы в Ленинском микрорайоне.
«По улице Мичурина, 30 уже месяц разрыты трубы. Никому нет дела! Скоро наступят холода и начнутся проблемы с горячей водой и отоплением!»,
– приводят слова местного жителя в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский».
С его слов, в аварийке сказали, что они не занимаются закапыванием труб, и рекомендовали позвонить в УК «КУДЕЗ», откуда жильцов отправили в УК «Теплокомплекс». Однако туда люди позвонить не смогли, так как не сумели найти контактный номер.
Напомним, что недавно жители Каменска-Уральского жаловались на темные дворы в Ленинском микрорайоне.
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