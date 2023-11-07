



– приводят слова жильца в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский». «Там есть большие фонарные столбы, но их просто не включают. Раньше такой проблемы не было, свет всегда горел. На каждом доме включена только одна лампа. Ничего не видно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Каменска-Уральского пожаловались на темные дворы в Ленинском микрорайоне. Со слов одного из жильцов дома №89 по улице Лермонтова, так было не всегда. Проблема с освещением возникла полгода назад.По словам другой жительницы микрорайона, оставившей комментарий под постом, когда она обращалась по поводу освещения на их улице, ей ответили, что у них была выведена линия из эксплуатации.Люди жалуются, что из-за темноты сложно ходить, так как невидно ни луж, ни ям.