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Жители Каменска-Уральского пожаловались на темные дворы в Ленинском микрорайоне
Фото: «Подслушано Каменск-Уральский» / vk.com
Жители Каменска-Уральского пожаловались на темные дворы в Ленинском микрорайоне. Со слов одного из жильцов дома №89 по улице Лермонтова, так было не всегда. Проблема с освещением возникла полгода назад.
По словам другой жительницы микрорайона, оставившей комментарий под постом, когда она обращалась по поводу освещения на их улице, ей ответили, что у них была выведена линия из эксплуатации.
Люди жалуются, что из-за темноты сложно ходить, так как невидно ни луж, ни ям.
«Там есть большие фонарные столбы, но их просто не включают. Раньше такой проблемы не было, свет всегда горел. На каждом доме включена только одна лампа. Ничего не видно»,
– приводят слова жильца в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский».
По словам другой жительницы микрорайона, оставившей комментарий под постом, когда она обращалась по поводу освещения на их улице, ей ответили, что у них была выведена линия из эксплуатации.
Люди жалуются, что из-за темноты сложно ходить, так как невидно ни луж, ни ям.
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