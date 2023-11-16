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Роспотребнадзор подтвердил информацию о вспышке кишечной инфекции в екатеринбургской школе №181
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области подтвердили информацию о вспышке острой кишечной инфекции в екатеринбургской школе №181. По данным ведомства, выявлено семь заболевших, один из которых госпитализирован.
Там также дополнили, что в адрес организатора питания, школы и медорганизации по факту вспышки кишечной инфекции были выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Ранее стало известно об отравлении 14 второклассников в 181-й школе в Екатеринбурге.
«Сразу после получения информации специалисты выехали в образовательное учреждение для обследования объекта и отбора проб. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, воды, смывов и дезсредств. На носительство патогенных вирусов и бактерий обследованы сотрудники пищеблока. Материалы находятся в работе»,
– сообщили в Роспотребнадзоре.
Там также дополнили, что в адрес организатора питания, школы и медорганизации по факту вспышки кишечной инфекции были выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Ранее стало известно об отравлении 14 второклассников в 181-й школе в Екатеринбурге.
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