Роспотребнадзор подтвердил информацию о вспышке кишечной инфекции в екатеринбургской школе №181

– сообщили в Роспотребнадзоре.

«Сразу после получения информации специалисты выехали в образовательное учреждение для обследования объекта и отбора проб. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, воды, смывов и дезсредств. На носительство патогенных вирусов и бактерий обследованы сотрудники пищеблока. Материалы находятся в работе»,