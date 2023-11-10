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В екатеринбургской школе №181 массово отравились дети
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В школе №181 в Академическом районе Екатеринбурга массово заболели учащиеся. Родители подозревают, что их дети могли отравиться в школьной столовой.
Как сообщает портал «Е1», на рвоту и боли в животе у школьников стали жаловаться сразу несколько родителей. По данным отца одного из второклассников, в их классе заболели сразу 14 человек. В поликлинике родители тоже сталкиваются друг с другом, где выясняют, что симптомы у их детей одинаковые.
В городском департаменте образования информацию о том, что в 181-й школе разом заболело несколько учеников, подтвердили, уточнив, что они пока не могут утверждать, что это отравление, так как подтвержденного диагноза еще якобы нет. Там также заявили, что на всякий случай в классах и столовой провели генеральную уборку.
В свердловском Роспотребнадзоре изданию ответили, что экстренных уведомлений о массовых отравлениях или заболеваний кишечными инфекциями среди школьников не получали, но пообещали проверить информацию.
Как сообщает портал «Е1», на рвоту и боли в животе у школьников стали жаловаться сразу несколько родителей. По данным отца одного из второклассников, в их классе заболели сразу 14 человек. В поликлинике родители тоже сталкиваются друг с другом, где выясняют, что симптомы у их детей одинаковые.
В городском департаменте образования информацию о том, что в 181-й школе разом заболело несколько учеников, подтвердили, уточнив, что они пока не могут утверждать, что это отравление, так как подтвержденного диагноза еще якобы нет. Там также заявили, что на всякий случай в классах и столовой провели генеральную уборку.
В свердловском Роспотребнадзоре изданию ответили, что экстренных уведомлений о массовых отравлениях или заболеваний кишечными инфекциями среди школьников не получали, но пообещали проверить информацию.
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