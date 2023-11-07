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В столице Урала продлили перекрытие улицы Ключевской до конца года
Фото: Вечерние ведомости
В столице Урала специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» продлили сроки перекрытия улицы Ключевской до 30 декабря 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Речь идет об участке улицы от Танкистов до Лоцмановых. Там проводятся строительно-монтажные работы. Движение транспорта организовано по улицам Анри Барбюса и Торфорезов.
Ранее сообщалось, что работы закончатся 17 декабря.
Речь идет об участке улицы от Танкистов до Лоцмановых. Там проводятся строительно-монтажные работы. Движение транспорта организовано по улицам Анри Барбюса и Торфорезов.
Ранее сообщалось, что работы закончатся 17 декабря.
«Руководство "Екатеринбургская теплосетевая компания" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуется восстановить элементы благоустройства»,
– передают в екатеринбургской мэрии.
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