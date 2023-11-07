В столице Урала продлили перекрытие улицы Ключевской до конца года

– передают в екатеринбургской мэрии.

«Руководство "Екатеринбургская теплосетевая компания" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуется восстановить элементы благоустройства»,