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В Екатеринбурге перекроют улицу Ключевскую
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Ключевской – от танкистов до Лоцмановых. Ограничения будут действовать с 30 октября по 17 декабря.
В пресс-службе мэрии рассказали, что перекрытие связано с выполнением строительно-монтажных работ по модернизации тепловой камеры.
Автомобилистам предлагается объезжать закрытый участок по улицам Анри Барбюса и Торфорезов.
В пресс-службе мэрии рассказали, что перекрытие связано с выполнением строительно-монтажных работ по модернизации тепловой камеры.
Автомобилистам предлагается объезжать закрытый участок по улицам Анри Барбюса и Торфорезов.
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