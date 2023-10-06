В Екатеринбурге перекроют улицу Ключевскую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Ключевской – от танкистов до Лоцмановых. Ограничения будут действовать с 30 октября по 17 декабря.В пресс-службе мэрии рассказали, что перекрытие связано с выполнением строительно-монтажных работ по модернизации тепловой камеры.Автомобилистам предлагается объезжать закрытый участок по улицам Анри Барбюса и Торфорезов.