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Екатеринбургские власти намерены очистить тротуары до следующих снегопадов

16.31 Пятница, 10 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга намерены очистить тротуары до следующих снегопадов, чтобы не допустить превращения растаявшего снега в наледь на улицах уральской столицы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, поручение об уборке тротуаров до возвращения холодов дал градоначальник. Напомним, что ранее глава уральской столицы удивился снегу в октябре и назвал снегопады форс-мажором.

В связи с этим вчера, 9 ноября, на очистку города было направлено 288 единиц техники и 517 дорожных рабочих. Сегодня, 10 ноября, также было направлено 158 единиц техники и 422 рабочих.

«В борьбе с наледью было использовано более 12 тонн реагентов и 28 тонн песка»,

– подчеркнули в мэрии.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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