Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургские власти намерены очистить тротуары до следующих снегопадов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга намерены очистить тротуары до следующих снегопадов, чтобы не допустить превращения растаявшего снега в наледь на улицах уральской столицы.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, поручение об уборке тротуаров до возвращения холодов дал градоначальник. Напомним, что ранее глава уральской столицы удивился снегу в октябре и назвал снегопады форс-мажором.
В связи с этим вчера, 9 ноября, на очистку города было направлено 288 единиц техники и 517 дорожных рабочих. Сегодня, 10 ноября, также было направлено 158 единиц техники и 422 рабочих.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, поручение об уборке тротуаров до возвращения холодов дал градоначальник. Напомним, что ранее глава уральской столицы удивился снегу в октябре и назвал снегопады форс-мажором.
В связи с этим вчера, 9 ноября, на очистку города было направлено 288 единиц техники и 517 дорожных рабочих. Сегодня, 10 ноября, также было направлено 158 единиц техники и 422 рабочих.
«В борьбе с наледью было использовано более 12 тонн реагентов и 28 тонн песка»,
– подчеркнули в мэрии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».