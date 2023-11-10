Дома для погорельцев из поселка Таежный поставили на кадастровый учет

– заявил Игорь Цыганаш.

«И на сегодняшний день, благодаря слаженной и оперативной работе, в максимально короткие сроки специалисты управления поставили на кадастровый учет 26 жилых домов – а это значит, что в скором времени множество семей обретут новый дом»,