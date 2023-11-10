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Дома для погорельцев из поселка Таежный поставили на кадастровый учет
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Свердловской области поселке Таежный Алапаевского района поставили на кадастровый учет 26 домов, построенных для местных жителей, пострадавших от масштабных апрельских пожаров.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Свердловской области. Право собственности на дома было зарегистрировано на Махневское муниципальное образование для дальнейшего предоставления погорельцам.
Руководитель ведомства в регионе Игорь Цыганаш также подчеркнул, что, когда произошла трагедия, их сотрудники собирали гуманитарную помощь для погорельцев Таженого и проводили консультации в рамках «горячей линии» по вопросам недвижимости.
Ранее близкий к аппарату свердловского губернатора телеграм-канал «Не для протокола» сообщалось, что в Таежном выдают ключи от новых домов последним семьям, лишившимся крова из-за пожара.
Напомним, что самые крупные пожары произошли в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тысяч квадратных метров и 2,7 тысячи квадратных метров соответственно.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Свердловской области. Право собственности на дома было зарегистрировано на Махневское муниципальное образование для дальнейшего предоставления погорельцам.
Руководитель ведомства в регионе Игорь Цыганаш также подчеркнул, что, когда произошла трагедия, их сотрудники собирали гуманитарную помощь для погорельцев Таженого и проводили консультации в рамках «горячей линии» по вопросам недвижимости.
«И на сегодняшний день, благодаря слаженной и оперативной работе, в максимально короткие сроки специалисты управления поставили на кадастровый учет 26 жилых домов – а это значит, что в скором времени множество семей обретут новый дом»,
– заявил Игорь Цыганаш.
Ранее близкий к аппарату свердловского губернатора телеграм-канал «Не для протокола» сообщалось, что в Таежном выдают ключи от новых домов последним семьям, лишившимся крова из-за пожара.
Напомним, что самые крупные пожары произошли в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тысяч квадратных метров и 2,7 тысячи квадратных метров соответственно.
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