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В Свердловской области завершается передача домов погорельцам из поселка Таежный
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Сегодня, 31 октября, в Свердловской области должна завершиться выдача ключей от домов семьям из поселка Таежный, потерявшим жилье из-за разрушительного пожара это весной.
Как сообщает близкий к аппарату свердловского губернатора телеграм-канал «Не для протокола», сегодня должны получить ключи от новых домов последние четыре семьи. Всего в Таежном для пострадавших от пожаров построили 26 домов.
Ранее Владимир Путин давал установку обеспечить жильем пострадавших от пожаров в Свердловской и Курганских областях до начала холодов.
Напомним, что самые крупные пожары произошли в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тысяч квадратных метров и 2,7 тысячи квадратных метров соответственно.
Как сообщает близкий к аппарату свердловского губернатора телеграм-канал «Не для протокола», сегодня должны получить ключи от новых домов последние четыре семьи. Всего в Таежном для пострадавших от пожаров построили 26 домов.
Ранее Владимир Путин давал установку обеспечить жильем пострадавших от пожаров в Свердловской и Курганских областях до начала холодов.
Напомним, что самые крупные пожары произошли в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тысяч квадратных метров и 2,7 тысячи квадратных метров соответственно.
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