В Екатеринбурге ушел из жизни педагог детской музыкальной школы

написали его коллеги из музыкальной организации.

«Денис Владимирович был высочайшим профессионалом нового поколения музыкантов. С большой отдачей он принимал участие в мероприятиях Ассоциации. Словом и делом служил на благо развития духового искусства в своем регионе и в стране. Его мастерство и талант будет жить в творчестве его учеников»,