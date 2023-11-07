Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ушел из жизни педагог детской музыкальной школы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Накануне, 8 ноября, в Екатеринбурге ушел из жизни известный в музыкальных кругах педагог и дирижер Детской музыкальной школы № 6 Денис Лонговой.
Он умер в возрасте 36 лет, сообщили в ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах.
О причинах его смерти не сообщается.
Напомним, что на днях из жизни ушел другой культурный деятель – заслуженный работник культуры РФ и директор Центра культуры «Эльмаш» Анатолий Бахарев.
Он умер в возрасте 36 лет, сообщили в ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах.
«Денис Владимирович был высочайшим профессионалом нового поколения музыкантов. С большой отдачей он принимал участие в мероприятиях Ассоциации. Словом и делом служил на благо развития духового искусства в своем регионе и в стране. Его мастерство и талант будет жить в творчестве его учеников»,
– написали его коллеги из музыкальной организации.
О причинах его смерти не сообщается.
Напомним, что на днях из жизни ушел другой культурный деятель – заслуженный работник культуры РФ и директор Центра культуры «Эльмаш» Анатолий Бахарев.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юбилей Уральской школы драматургии отметят в Екатеринбурге
06 ноября 2023
06 ноября 2023
Из печати вышел путеводитель по микрорайону Эльмаш
31 октября 2023
31 октября 2023