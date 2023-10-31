Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на 69-м году жизни скончался директор ЦК «Эльмаш»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в возрасте 68 лет ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ и директор Центра культуры «Эльмаш» Анатолий Бахарев.
О его смерти вчера, 6 ноября, сообщил директор окружного Дома Офицеров Андрей Зуев на своей странице во «ВКонтакет». По его словам, у Анатолия Бахарева случился инфаркт.
Анатолий Бахарев работал в сфере культуры около 50 лет. Сначала он работал директором Дома культуры в селе Мальцево Курганской области, после чего был на должности директора в Доме культуры «Курганприбор» и Дворце культуры «Машиностроитель». Потом специалистом в отделе культуры Администрации Октябрьского района и еще позже главным специалистом по культурно-досуговой деятельности в управлении культуры Администрации города Екатеринбурга, прежде чем стал директором ЦК «Эльмаш».
К своему делу Бахарев относился с большой любовью.
О его смерти вчера, 6 ноября, сообщил директор окружного Дома Офицеров Андрей Зуев на своей странице во «ВКонтакет». По его словам, у Анатолия Бахарева случился инфаркт.
Анатолий Бахарев работал в сфере культуры около 50 лет. Сначала он работал директором Дома культуры в селе Мальцево Курганской области, после чего был на должности директора в Доме культуры «Курганприбор» и Дворце культуры «Машиностроитель». Потом специалистом в отделе культуры Администрации Октябрьского района и еще позже главным специалистом по культурно-досуговой деятельности в управлении культуры Администрации города Екатеринбурга, прежде чем стал директором ЦК «Эльмаш».
К своему делу Бахарев относился с большой любовью.
«Никогда не сомневался в то, что культура – это мое. Я, правда, попал в свою профессию. Я выбрал эту профессию и искренне служу ей»,
– говорил Анатолий Бахарев при жизни в 2018 году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из печати вышел путеводитель по микрорайону Эльмаш
31 октября 2023
31 октября 2023
В парке Маяковского произошёл пожар
05 ноября 2023
05 ноября 2023
Мопсопрогулка прошла в Екатеринбурге
29 октября 2023
29 октября 2023
Юбилей Уральской школы драматургии отметят в Екатеринбурге
06 ноября 2023
06 ноября 2023