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В Екатеринбургском метрополитене хотят внедрить оплату по биометрии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбургском метрополитене хотят внедрить оплату проезда с помощью биометрии. Начать реализовывать биометрическую систему планируют уже в следующем году.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислава Поволоцкого. Внедрять аналогичную систему также будут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Новосибирске.
Напомним, что в екатеринбургском метро хотят отказаться от жетонов к 2024 году.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислава Поволоцкого. Внедрять аналогичную систему также будут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Новосибирске.
Напомним, что в екатеринбургском метро хотят отказаться от жетонов к 2024 году.
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