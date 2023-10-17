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Екатеринбургский метрополитен планирует отказаться от жетонов к 2024 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургский метрополитен планирует к 2024 году отказаться от жетонов. Оплату проезда хотят заменить билетами с QR-кодами.
Об этом сообщается на сайте метрополитена. К такому решению организация пришла из-за того, что 90% пассажиров используют для оплаты банковскую или транспортную карту.
Напомним, что еще летом Екатеринбургский метрополитен объявил о закупке новых турникетов.
Об этом сообщается на сайте метрополитена. К такому решению организация пришла из-за того, что 90% пассажиров используют для оплаты банковскую или транспортную карту.
Напомним, что еще летом Екатеринбургский метрополитен объявил о закупке новых турникетов.
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