Возрастное ограничение 18+
Еще на двух свердловских трассах ввели ограничения для грузовиков и автобусов
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области еще на двух трассах запретили проезд грузовиков и пассажирских автобусов из-за того, что дороги замело снегом.
Как сообщили в областном УГИБДД, ограничения были введены с 0-го по 9-й километр трассы Сухой Лог – Рефтинский и с 0 по 19-й километр трассы деревня Брусяны – село Светлое – поселок Белокаменный. Запрет на проезд будет действовать до тех пор, когда дороги не будут приведены в порядок.
До этого ограничения вводились на подъезде к Кировграду и на трассе Богданович – Сухой Лог.
Как сообщили в областном УГИБДД, ограничения были введены с 0-го по 9-й километр трассы Сухой Лог – Рефтинский и с 0 по 19-й километр трассы деревня Брусяны – село Светлое – поселок Белокаменный. Запрет на проезд будет действовать до тех пор, когда дороги не будут приведены в порядок.
До этого ограничения вводились на подъезде к Кировграду и на трассе Богданович – Сухой Лог.
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