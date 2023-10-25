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В Свердловской области запретили движение автобусов и грузовиков на двух дорогах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области запретили движение автобусов на подъезде к Кировграду, а так же пассажирского и грузового транспорта на трассе Богданович – Сухой Лог из-за того, что дороги замело снегом.
В первом случае речь идет об участке дороги с 1-го по 5-й километр подъезда со стороны Серовского тракта (Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов). Во втором случае ограничение ввели с 1-го по 12-й километр трассы Богданович – Сухой Лог.
В первом случае речь идет об участке дороги с 1-го по 5-й километр подъезда со стороны Серовского тракта (Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов). Во втором случае ограничение ввели с 1-го по 12-й километр трассы Богданович – Сухой Лог.
«Ограничения введены в связи с неудовлетворительным состоянием покрытия проезжей части дороги, а именно наличием рыхлого снега и снежных валов, до приведения дорожного полотна в соответствие с требованиями безопасности»,
– сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
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