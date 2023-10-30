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За два дня в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В минувшие выходные в Екатеринбурге выпало более десяти миллиметров осадков – половина месячной нормы. Об этом сообщил замглавы уральской столицы Алексей Бубнов на совещании по уборке снега.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации, 28 и 29 октября, на уборку улиц города выходили 505 единиц техники и 939 дорожных рабочих. За двое суток из уральской столицы вывезли почти три тонны снега. В мэрии также отметили, что сегодня, 30 октября, уборка снега продолжается. На очистку улиц города сегодня должны выйти 171 снегоуборочная машина и 409 рабочих.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается потепление, в связи с чем городским службам было поручено справиться со снегом до того, как он начнет таять.
Напомним, что на фоне сильных снегопадов прокуратура Екатеринбурга объявила предостережения главам районов и начальникам дорожно-эксплуатационных участков уральской столицы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации, 28 и 29 октября, на уборку улиц города выходили 505 единиц техники и 939 дорожных рабочих. За двое суток из уральской столицы вывезли почти три тонны снега. В мэрии также отметили, что сегодня, 30 октября, уборка снега продолжается. На очистку улиц города сегодня должны выйти 171 снегоуборочная машина и 409 рабочих.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается потепление, в связи с чем городским службам было поручено справиться со снегом до того, как он начнет таять.
Напомним, что на фоне сильных снегопадов прокуратура Екатеринбурга объявила предостережения главам районов и начальникам дорожно-эксплуатационных участков уральской столицы.
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