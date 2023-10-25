Прокуратура Екатеринбурга объявила предостережения дорожникам и главам районов





– подчеркнули в пресс-службе. «В силу того, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения, обеспечение которой является одним из приоритетных направлений деятельности как местной власти, так и органов надзора»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на фоне сильных снегопадов прокуратура объявила предостережения главам районов и начальникам дорожно-эксплуатационных участков уральской столицы.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сделано это было с целью активизации работы в данном направлении и недопущения ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Там подчеркнули, что, согласно действующему законодательству, содержание дорог возложено на орган местного самоуправления – городскую администрацию.Помимо этого, ведомство организовало комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться в течение всего зимнего периода, чтобы в конце дать оценку качеству проведения сезонных работ.