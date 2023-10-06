Наталья Крылова пришла на конкурс главы Первоуральска с ведром фекалий из подвала дома по соседству

«Сегодня я иду на конкурс главы Первоуральска. И рядом с администрацией находится дом на проспекте Ильича, 17, и у него даже подвал открытый. Подвал затоплен. И это будет моя самая лучшая презентация того, что происходит в городе. Здесь все в фекалиях»,