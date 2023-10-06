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Наталья Крылова пришла на конкурс главы Первоуральска с ведром фекалий из подвала дома по соседству
Скрин видео
В Первоуральске сегодня проходит заседание конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы города. Политик Наталья Крылова пришла на заседание с ведром с канализационными стоками из подвала дома, находящегося недалеко от администрации.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» Крылова, в подвале дома, расположенного рядом с администрацией Первоуральска, скапливается жидкость из канализации. Наталья Крылова набрала ведро канализационных стоков из подвала дома, чтобы наглядно показать – что происходит в городе.
В прошлом году Наталья Крылова сообщала об аналогичной проблеме в доме на улице Емлина. В подвале этого дома много лет скапливались канализационные стоки. Чтобы сотрудники муниципального «Водоканала» обратили внимание на проблему жителей, она пришла в первоуральский «Водоканал» с ведром фекалий. Крылова хотела поставить ведро на стол в приёмной, но, по её словам, случайно пролила содержимое на рабочий стол, повредив клавиатуру и мышь рабочего компьютера сотрудника муниципального учреждения. После этого экс-депутата задержали ЧОПовцы и передали Росгвардии. В итоге Крылову оштрафовали по статье о хулиганстве.
Примечательно, что после этого инцидента прокуратура начала проверку из-за подтопления подвала канализационными водами.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» Крылова, в подвале дома, расположенного рядом с администрацией Первоуральска, скапливается жидкость из канализации. Наталья Крылова набрала ведро канализационных стоков из подвала дома, чтобы наглядно показать – что происходит в городе.
«Сегодня я иду на конкурс главы Первоуральска. И рядом с администрацией находится дом на проспекте Ильича, 17, и у него даже подвал открытый. Подвал затоплен. И это будет моя самая лучшая презентация того, что происходит в городе. Здесь все в фекалиях»,
– говорит на видео Крылова.
В прошлом году Наталья Крылова сообщала об аналогичной проблеме в доме на улице Емлина. В подвале этого дома много лет скапливались канализационные стоки. Чтобы сотрудники муниципального «Водоканала» обратили внимание на проблему жителей, она пришла в первоуральский «Водоканал» с ведром фекалий. Крылова хотела поставить ведро на стол в приёмной, но, по её словам, случайно пролила содержимое на рабочий стол, повредив клавиатуру и мышь рабочего компьютера сотрудника муниципального учреждения. После этого экс-депутата задержали ЧОПовцы и передали Росгвардии. В итоге Крылову оштрафовали по статье о хулиганстве.
Примечательно, что после этого инцидента прокуратура начала проверку из-за подтопления подвала канализационными водами.
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