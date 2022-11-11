В Первоуральске проводят проверку из-за подтопления канализационными водами подвала шестиэтажки

11.22 Вторник, 15 ноября 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости


В Первоуральске прокуратура проводит проверку из-за подтопления канализационными водами подвала шестиэтажки на улице Емлина 12а. В решении этой проблемы жителям помогала экс-депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 8 ноября от жителей дома поступила заявка в управляющую компанию «Дом Плюс» о неисправности наружного канализационного колодца подъезда № 1. Управляющая компания направила заявку в местный «Водоканал». По данным прокуратуры, 9 ноября сотрудники учреждения произвели выкачку канализации. Однако подвалы подъездов до сих пор полностью не вычищены и не обработаны

Аналогичная ситуация возникала у жителей дома неоднократно в октябре этого года.

Прокуратура во время проверки оценит деятельность управляющей компании «Дом плюс», «Водоканала» и администрации городского округа Первоуральск.

Примечательно, что проверку организовали после инцидента с экс-депутатом гордумы Асбеста от КПРФ Натальей Крыловой в офисе «Водоканала». Чтобы сотрудники муниципального «Водоканала» обратили внимание на проблему жителей шестиэтажки, она пришла в первоуральский «Водоканал» с ведром фекалий. Крылова хотела поставить ведро на стол в приёмной, но, по её словам, случайно пролила содержимое на рабочий стол. В результате повредились клавиатура и мышь рабочего компьютера сотрудника муниципального учреждения. Крылову задержали и оштрафовали по статье о хулиганстве.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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15:21 Работникам предприятия в Качканаре выплатили долги по зарплате
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