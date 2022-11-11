В Первоуральске оштрафовали экс-депутата Наталью Крылову из-за разлива ведра с фекалиями
Общество
Фото предоставлено Натальей Крыловой
В Первоуральске экс-депутата гордумы Асбеста от КПРФ Наталью Крылову, разлившую ведро с фекалиями в офисе местного «Водоканала», оштрафовали по статье о хулиганстве.
Сотрудник полиции первоуральского ОМВД выписал постановление по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, назначив без суда штраф в размере 1000 рублей.
Наталья Крылова рассказала «Вечерним ведомостям», что материальный ущерб, нанесенный, по ее словам, случайным опрокидыванием ведра с канализационными стоками из подвала дома на улице Емлина, до сих пор не подсчитан. Напомним, что содержимое ведра пролилось на рабочий стол в офисе «Водоканала» – в результате повредив клавиатуру и мышь рабочего компьютера сотрудника муниципального учреждения.
Крылова отметила, что после инцидента в течение всех выходных слесари «Водоканала» работали в подвале дома над устранением проблемы, которая не решалась годами.
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