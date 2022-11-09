В Первоуральске задержали экс-депутата Наталью Крылову
Общество
Фото предоставлено Натальей Крыловой
В Первоуральске задержали экс-депутата гордумы Асбеста от КПРФ Наталью Крылову. Она добавилась решения проблемы жителей шестиэтажки на улице Емлина, у которых в подвале много лет скапливаются канализационные стоки.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» Наталья Крылова, чтобы обратить внимание на проблему, она пришла в первоуральский «Водоканал» с ведром фекалий и случайно пролила содержимое на клавиатуру рабочего компьютера сотрудника муниципального учреждения. После этого экс-депутата задержали ЧОПовцы и передали Росгвардии.
По словам Натальи Крыловой, у нее не было намерений пролить ведро с канализационными стоками, зачерпнутыми из подвала шестиэтажки в Первоуральске. Она утверждает, что ведро случайно опрокинулось.
После разлива содержимого ведра Крылова вместе с сотрудниками «Водоканала» осмотрела рабочее место и проверила оборудование. Она отмечает, что не работали только мышь и клавиатура, а компьютер включался. Наталья Крылова предложила приобрести мышь, чтобы полностью проверить компьютер, но не успела этого сделать – за ней приехал наряд Росгвардии.
Сейчас Крылова находился в отделе полиции. Она требует, чтобы акт осмотра провели и подписали при ней, так как опасается, что сотрудники «Водоканала» и полиция могут завысить сумму материального ущерба, который она могла нанести муниципальному учреждению.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Первоуральске пропал 46-летний мужчина
04 ноября 2022
04 ноября 2022
За выходные в Екатеринбурге задержали 13 пьяных водителей
08 ноября 2022
08 ноября 2022