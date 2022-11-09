В Первоуральске задержали экс-депутата Наталью Крылову

16.27 Пятница, 11 ноября 2022
Общество
Фото предоставлено Натальей Крыловой


В Первоуральске задержали экс-депутата гордумы Асбеста от КПРФ Наталью Крылову. Она добавилась решения проблемы жителей шестиэтажки на улице Емлина, у которых в подвале много лет скапливаются канализационные стоки.

Как рассказала «Вечерним ведомостям» Наталья Крылова, чтобы обратить внимание на проблему, она пришла в первоуральский «Водоканал» с ведром фекалий и случайно пролила содержимое на клавиатуру рабочего компьютера сотрудника муниципального учреждения. После этого экс-депутата задержали ЧОПовцы и передали Росгвардии.

По словам Натальи Крыловой, у нее не было намерений пролить ведро с канализационными стоками, зачерпнутыми из подвала шестиэтажки в Первоуральске. Она утверждает, что ведро случайно опрокинулось.

После разлива содержимого ведра Крылова вместе с сотрудниками «Водоканала» осмотрела рабочее место и проверила оборудование. Она отмечает, что не работали только мышь и клавиатура, а компьютер включался. Наталья Крылова предложила приобрести мышь, чтобы полностью проверить компьютер, но не успела этого сделать – за ней приехал наряд Росгвардии.

Сейчас Крылова находился в отделе полиции. Она требует, чтобы акт осмотра провели и подписали при ней, так как опасается, что сотрудники «Водоканала» и полиция могут завысить сумму материального ущерба, который она могла нанести муниципальному учреждению.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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09:25 В Екатеринбурге на Ангарской под машину попал 8-летний мальчик
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