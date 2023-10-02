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Суд в Екатеринбурге рассматривает очередной протокол в отношении «Вечерних ведомостей»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кировском районном суде Екатеринбурга сегодня рассматривается очередной протокол в отношении «Вечерних ведомостей» по статье о «дискредитации российской армии».
Напомним, что в этот раз «дискредитацию» вменяют директору организации-учредителя Гузель Аиткуловой. Из-за очень плохой мобильной связи в здании суда трансляция заседания затруднена.
Судья уже зачитала отрывки из составленного полицией протокола. Из протокола следует, что директора организации-учредителя обвиняют в публичной демонстрации публикаций «по поводу задержания человека на площади Труда, по поводу собрания группы людей на Плотинке», публикации о том, что горожане скандируют пацифистские лозунги, о жёстких задержаниях и так далее. Все эти новости были опубликованы в телеграм-канале «Вечерние ведомости» в марте прошлого года.
По данном делу изданию грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей.
Ранее издание «Вечерние ведомости» оштрафовали на 245 тысяч рублей за новости в телеграм-канале. А прокуратура Свердловской области решила проверить издание на экстремизм из-за штрафов, назначенных по статье о «дискредитации использования российской армии». В решении о проведении проверки не указывается, какая есть связь между «дискредитацией» и экстремизмом.
Напомним, что в этот раз «дискредитацию» вменяют директору организации-учредителя Гузель Аиткуловой. Из-за очень плохой мобильной связи в здании суда трансляция заседания затруднена.
Судья уже зачитала отрывки из составленного полицией протокола. Из протокола следует, что директора организации-учредителя обвиняют в публичной демонстрации публикаций «по поводу задержания человека на площади Труда, по поводу собрания группы людей на Плотинке», публикации о том, что горожане скандируют пацифистские лозунги, о жёстких задержаниях и так далее. Все эти новости были опубликованы в телеграм-канале «Вечерние ведомости» в марте прошлого года.
По данном делу изданию грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей.
Ранее издание «Вечерние ведомости» оштрафовали на 245 тысяч рублей за новости в телеграм-канале. А прокуратура Свердловской области решила проверить издание на экстремизм из-за штрафов, назначенных по статье о «дискредитации использования российской армии». В решении о проведении проверки не указывается, какая есть связь между «дискредитацией» и экстремизмом.
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