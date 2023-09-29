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Прокуратура решила проверить «Вечерние ведомости» на «экстремизм»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области решила проверить «Вечерние ведомости» на предмет соблюдения законодательства об экстремизме. Соответствующее уведомление пришло в редакцию издания.
Поводом для проведения проверки стали штрафы, назначенные по статье о дискредитации использования российской армии. При этом решение по одному из них еще даже не вступило в законную силу.
В решении о проведении проверки не указывается, какая есть связь между «дискредитацией» и экстремизмом. Решение подписано зампрокурора Кировского района Екатеринбурга Ренатом Бисинбаевым.
Кроме того, прокуратура вызвала директора издания Гузель Аиткулову для дачи объяснений именно в тот день и в то время, когда должен проходить очередной суд над «Вечерними ведомостями» по статье о дискредитации.
Отметим, что штрафы по статье 20.3.3 были назначены за посты в телеграм-канале, которые были опубликованы еще до появления соответствующих статей в российском законодательстве.
Поводом для проведения проверки стали штрафы, назначенные по статье о дискредитации использования российской армии. При этом решение по одному из них еще даже не вступило в законную силу.
В решении о проведении проверки не указывается, какая есть связь между «дискредитацией» и экстремизмом. Решение подписано зампрокурора Кировского района Екатеринбурга Ренатом Бисинбаевым.
Кроме того, прокуратура вызвала директора издания Гузель Аиткулову для дачи объяснений именно в тот день и в то время, когда должен проходить очередной суд над «Вечерними ведомостями» по статье о дискредитации.
Отметим, что штрафы по статье 20.3.3 были назначены за посты в телеграм-канале, которые были опубликованы еще до появления соответствующих статей в российском законодательстве.
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