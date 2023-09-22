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Главврач свердловского онкоцентра может оставить свою должность
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главный врач Свердловского онкологического диспансера Борис Мейлах в ближайшее время может оставить свою должность.
Об этом сообщает сразу два местных издания. По данным портале «Е1», это может бы связано с финансовыми нарушениями, которые выявили в ходе проверок. URA.RU сообщает, что Бориса Мейлаха переведут в другое медицинское учреждение.
Напомним, что в июне онкобольные не могли получить химиотерапию. Позже из областного бюджета на покупку необходимых препаратов был направлен один миллиард рублей. Позже в Свердловской области изменили порядок получения лечения онкобольными.
Об этом сообщает сразу два местных издания. По данным портале «Е1», это может бы связано с финансовыми нарушениями, которые выявили в ходе проверок. URA.RU сообщает, что Бориса Мейлаха переведут в другое медицинское учреждение.
Напомним, что в июне онкобольные не могли получить химиотерапию. Позже из областного бюджета на покупку необходимых препаратов был направлен один миллиард рублей. Позже в Свердловской области изменили порядок получения лечения онкобольными.
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