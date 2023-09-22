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Главврач свердловского онкоцентра может оставить свою должность

09.42 Воскресенье, 24 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главный врач Свердловского онкологического диспансера Борис Мейлах в ближайшее время может оставить свою должность.

Об этом сообщает сразу два местных издания. По данным портале «Е1», это может бы связано с финансовыми нарушениями, которые выявили в ходе проверок. URA.RU сообщает, что Бориса Мейлаха переведут в другое медицинское учреждение.

Напомним, что в июне онкобольные не могли получить химиотерапию. Позже из областного бюджета на покупку необходимых препаратов был направлен один миллиард рублей. Позже в Свердловской области изменили порядок получения лечения онкобольными.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:35 В лесах Свердловской области вспыхнули 14 пожаров
11:45 На ЕКАД двое несовершеннолетних на мотоцикле попали в ДТП
10:29 В Екатеринбурге ночью на Плотинке заметили неадекватных парней
09:42 Главврач свердловского онкоцентра может оставить свою должность
18:13 Транспортная прокуратура начала проверку после сообщения о порче инвалидной коляски пассажира «Уральских авиалиний»
17:32 Более 22 тысяч человек проголосовали за «Достояние Среднего Урала»
16:32 Свердловское УГБИДД ищет очевидцев ночной аварии
15:20 В Екатеринбурге ищут пенсионерку, ушедшую из больницы в ночной рубашке
14:37 В свердловских лесах почти в 12 раз выросла площадь пожаров
13:29 Девятиклассник из столицы Урала победил на Чемпионате высоких технологий России
12:35 В Екатеринбурге сроят «детскую» автозаправку
11:33 Три человека пострадали в аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов
10:54 Зарплата педагогов оказалась самой низкой в Свердловской области
09:32 В Свердловской области задержали мужчину из-за вызывающего поведения
21:04 Гостиницу «Мадрид» на Уралмаше вновь продают за рубль
20:36 За травму подростка осудят экс-директора ДК Заречного
19:52 Двух новых подопечных екатеринбургской «Кляксы» предстоит избавлять от травм
19:18 Буяна с пистолетом из Каменска-Уральского будут судить за угрозу убийством
18:45 Богдашка Топорок продолжил похождения в книге уральских авторов
17:50 На выходных в Свердловской области потеплеет до +24°С
17:22 В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
16:54 Перекрытие улицы Зоологической и дублера Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге продлили
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