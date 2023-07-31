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На борьбу с раком в Свердловской области дополнительно направили миллиард рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области дополнительно направили один миллиард рублей на приобретение лекарств для онкобольных. Соответствующее решение принято сегодня на заседании регионального правительства.
Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в перечень препаратов, предоставляемых пациентам бесплатно, вошли более 30 наименований. В этом году из областного бюджета на приобретение лекарств направят один миллиард рублей.
В департаменте информполитики области пояснили, что постановление о перераспределении бюджета ТФОМС предполагает, что деньги, которые ранее были запланированы на лечение коронавируса, направят на оказание помощи онкопациентам. Речь идет о перераспределении миллиарда рублей и оплату 15 случаев лечения онкозаболеваний. Такое решение принято в связи с тем, что в этом году число случаев стационарного лечения COVID-19 снизилось до шести тысяч – это самый низкий показатель с 2020 года.
Всего на противоопухолевую лекарственную терапию до конца 2023 года запланировано около восьми миллиардов рублей из средств региональной системы ОМС.
Ранее мы писали, что трудности с доступностью препаратов для онкобольных сохраняются в Свердловской области.
Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в перечень препаратов, предоставляемых пациентам бесплатно, вошли более 30 наименований. В этом году из областного бюджета на приобретение лекарств направят один миллиард рублей.
«Также вносим изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В текущем году объём финансирования программы вырастет почти на два миллиарда рублей. Это позволит увеличить ряд нормативов на оказание медицинской помощи. В том числе на проведение диагностических исследований»,
– сообщил Куйвашев.
В департаменте информполитики области пояснили, что постановление о перераспределении бюджета ТФОМС предполагает, что деньги, которые ранее были запланированы на лечение коронавируса, направят на оказание помощи онкопациентам. Речь идет о перераспределении миллиарда рублей и оплату 15 случаев лечения онкозаболеваний. Такое решение принято в связи с тем, что в этом году число случаев стационарного лечения COVID-19 снизилось до шести тысяч – это самый низкий показатель с 2020 года.
Всего на противоопухолевую лекарственную терапию до конца 2023 года запланировано около восьми миллиардов рублей из средств региональной системы ОМС.
Ранее мы писали, что трудности с доступностью препаратов для онкобольных сохраняются в Свердловской области.
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