На борьбу с раком в Свердловской области дополнительно направили миллиард рублей

– сообщил Куйвашев.

«Также вносим изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В текущем году объём финансирования программы вырастет почти на два миллиарда рублей. Это позволит увеличить ряд нормативов на оказание медицинской помощи. В том числе на проведение диагностических исследований»,