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В Свердловской области изменился порядок получения химиотерапии онкобольными
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области изменился порядок получения лечения онкобольными. Теперь необходимые для химиотерапии препараты пациенты должны будут получать по рецепту в определенных аптеках.
По данным портала «Е1», раньше все необходимые лекарства для химиотерапии закупал Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Но из-за того, что ТФОМС потратил весь выделенный на онкологию бюджет еще в первую половину года, частично финансирование взял на себя областной бюджет.
Речь идет лишь о тех препаратах, которые принимаются в виде таблеток. Их должен будет централизованно закупать областной Минздрав. Известно, что теперь пациентам нужно будет сначала получить назначение в онкоцентре, сдать анализы в поликлинике, проконсультироваться с полученными результатами, лишь после чего можно будет получить рецепт и забрать таблетки в определенной аптеке.
До принятых изменений алгоритм получения лечения был примерно таким же, но немного короче. Онкобольной получал назначение, сдавал анализы в поликлинике и, если с его здоровьем было все в порядке, препараты выдавали в дневном стационаре поликлиники.
Те, кому положены капельницы и уколы, продолжат получать их в дневном стационаре. Их продолжит финансировать ТФОМС, пишет издание.
В фонде обязательного медицинского страхования также отметили, что отмена лечения, перенос сроков терапии по «экономическим», а не медицинским основаниям является грубым нарушением прав.
Напомним, что в июне онкобольные не могли получить химиотерапию. Позже из областного бюджета на покупку необходимых препаратов был направлен один миллиард рублей.
По данным портала «Е1», раньше все необходимые лекарства для химиотерапии закупал Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Но из-за того, что ТФОМС потратил весь выделенный на онкологию бюджет еще в первую половину года, частично финансирование взял на себя областной бюджет.
Речь идет лишь о тех препаратах, которые принимаются в виде таблеток. Их должен будет централизованно закупать областной Минздрав. Известно, что теперь пациентам нужно будет сначала получить назначение в онкоцентре, сдать анализы в поликлинике, проконсультироваться с полученными результатами, лишь после чего можно будет получить рецепт и забрать таблетки в определенной аптеке.
До принятых изменений алгоритм получения лечения был примерно таким же, но немного короче. Онкобольной получал назначение, сдавал анализы в поликлинике и, если с его здоровьем было все в порядке, препараты выдавали в дневном стационаре поликлиники.
Те, кому положены капельницы и уколы, продолжат получать их в дневном стационаре. Их продолжит финансировать ТФОМС, пишет издание.
В фонде обязательного медицинского страхования также отметили, что отмена лечения, перенос сроков терапии по «экономическим», а не медицинским основаниям является грубым нарушением прав.
«Фонд не получал подобных жалоб, но если факты отказа в помощи действительно существуют, мы призываем граждан обращаться либо в страховую компанию, выдавшую полис обязательного медицинского страхования, либо в отдел обеспечения защиты прав застрахованных граждан фонда по телефону 8 (343) 362–90–36, по электронной почте public@oms66.ru либо через форму обратной связи на сайте организации»,
– заявили в ТФОМС.
Напомним, что в июне онкобольные не могли получить химиотерапию. Позже из областного бюджета на покупку необходимых препаратов был направлен один миллиард рублей.
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