В Екатеринбурге больные раком не могут получить химиотерапию

– приводят слова собеседника в издании.

«Все предыдущие годы, начиная с 2020, ТФОМС приходилось выкручиваться –снижать стоимость онкологии и прочей помощи и перекладывать долги на будущие периоды. Но в 2023 году ситуация осложнилась накопленной с ковидной эпохи задолженностью в системе ОМС – около трех миллиардов рублей. Поэтому оплачивать объемы помощи сверх норматива в этом году просто нечем»,