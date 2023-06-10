Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге больные раком не могут получить химиотерапию
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пациенты с онкологическими диагнозами заявили, что они не могут получить химиотерапию. В городской больнице № 3 врачи оказались вынуждены отложить лечение больных раком на месяц. Причиной может быть нехватка денег у ТФОМС.
Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на пациентов ГЦКБ№ 3, которым перенесли химиотерапию на июль. Они предполагают, что у больницы закончились квоты на лечение онкологических пациентов.
Источник в областном Минздраве информацию о нехватке средств порталу подтвердил, объяснив, что если плановый объем помощи и финансирования по онкологии, который комиссия по разработке территориальной программы ОМС во главе с министром здравоохранения устанавливает на год, перевыполнен, то в оплате могут отказать.
Также утверждается, что в первом квартале два десятка больниц не получили около 400 миллионов рублей за уже оказанную помощь пациентам с онкологическими диагнозами.
Сейчас, по словам источника, Минздрав ждет дополнительных средств – либо из федерального ФОМС, либо из бюджета Свердловской области.
Официально нехватку средств на лечение пациентов с онкологическими диагнозами в ведомстве не подтвердили.
Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на пациентов ГЦКБ№ 3, которым перенесли химиотерапию на июль. Они предполагают, что у больницы закончились квоты на лечение онкологических пациентов.
Источник в областном Минздраве информацию о нехватке средств порталу подтвердил, объяснив, что если плановый объем помощи и финансирования по онкологии, который комиссия по разработке территориальной программы ОМС во главе с министром здравоохранения устанавливает на год, перевыполнен, то в оплате могут отказать.
Также утверждается, что в первом квартале два десятка больниц не получили около 400 миллионов рублей за уже оказанную помощь пациентам с онкологическими диагнозами.
«Все предыдущие годы, начиная с 2020, ТФОМС приходилось выкручиваться –снижать стоимость онкологии и прочей помощи и перекладывать долги на будущие периоды. Но в 2023 году ситуация осложнилась накопленной с ковидной эпохи задолженностью в системе ОМС – около трех миллиардов рублей. Поэтому оплачивать объемы помощи сверх норматива в этом году просто нечем»,
– приводят слова собеседника в издании.
Сейчас, по словам источника, Минздрав ждет дополнительных средств – либо из федерального ФОМС, либо из бюджета Свердловской области.
Официально нехватку средств на лечение пациентов с онкологическими диагнозами в ведомстве не подтвердили.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловская область заняла первое место среди регионов УрФО по показателю пятилетней выживаемости онкопациентов
05 июня 2023
05 июня 2023