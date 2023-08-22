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В школах Екатеринбурга линейки на 1 сентября проведут без родителей

13.05 Четверг, 31 августа 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Из-за дождливой погоды 1 сентября линейки в школах Екатеринбурга проведут без родителей. Об этом сообщил начальник департамента образования города Константин Шевченко сегодня в ходе брифинга.

«Сегодня во всех школах мы принимаем решение провести линейки в помещениях – в актовых и спортивных залах. Помещения не позволяют принять такое большое количество человек. Не получится принять даже родителей первоклассников»,

– объяснил Константин Шевченко.


Он пообещал, что в школах будут организованы онлайн-трансляции, чтобы родители могли посмотреть, как пройдут линейки.

Константин Шевченко также опроверг слухи о том, что в каких-то школах собираются отменять линейки. Это в том числе касается и школы №68 на Уралмаше, в которой рухнул потолок. Отмечается, что ученики встретят 1 сентября в стенах родной школы, а с 4 сентября будут учиться в других учреждениях, куда их распределили.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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