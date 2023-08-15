В Екатеринбурге в школе №68 на Уралмаше рухнул потолок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Уралмаше в школе №68 на Кировградской неожиданно для всех рухнул потолок, в связи с чем здание закрыли на срочный капремонт, а учащихся временно распределили по другим образовательным учреждениям.Известно, что детей распределили по трем школам: учащихся начальных классов отправили в №115, средних – в №128, старших – №100.У родителей данная новость вызвала много возмущений, так как соседние школы находятся намного дальше, чем та, в которую привыкли ходить дети. Особенно возмутились родители начальных классов, так как их деток перевели в школу, путь до которой занимает порядка 16-20 минут, и для некоторых отпускать детей так далеко просто неприемлемо, пишет портал «Е1».Кроме того, дорога до временной школы проходит через оживленные перекрестки (Кировградская – Орджоникидзе, Кировградская – 40 лет октября, 40 лет октября – Культуры), что вызывает больше всего беспокойства у родителей. А удобного транспорта, с помощью которого дети могли бы безопасно добраться до школы, рядом нет.В департаменте образования Екатеринбурга ситуацию еще не прокомментировали.