Уралмашевские школьники в сентябре не пойдут в школу с обрушившейся крышей

учащиеся 1 классов, 2 «в», 3 «г», 4 «б», 4 «г» классов – направлены в МАОУ СОШ № 80 (ул. Калинина, д. 26а);

учащиеся 4 «а», 4 «в», 2 «а», 2 «б», 2 «г», 3 «а», 3 «б», 3 «в» классов – в МАОУ СОШ № 22 (ул. Красных Партизан, д. 4);

учащиеся 5–9 классов – будут учиться на базе МАОУ Лицея № 128 (ул. Индустрии, д. 92);

учащиеся 10–11-х классов – на базе МАОУ лицея № 100 (ул. Ильича, д. 48а).

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургскую школу №68 на улице Кировградской признали аварийной. Для этого понадобилось обрушение крыши, затронувшее два учебных кабинета. К счастью, ЧП произошло в период летних каникул, и никто не пострадал.Сегодня мэрия отчиталась, что Департамент образования Администрации города Екатеринбурга получил техническое заключение, в котором «установлено, что общее техническое состояние здания МАОУ СОШ № 68 оценивается как аварийное» и что «эксплуатация здания по своему целевому назначению запрещена». А это значит, что школьники, учившиеся в этой школе, в сентябре пойдут в другие учебные заведения, расположенные на территории микрорайона Уралмаш. Распределение уже произведено — мэрия опубликовала и список школ и лицеев, куда переводят учеников «аварийки»:Вместе с учениками в эти образовательные учреждения перейдут и учителя 68 школы.О плохом состоянии здания школы было известно давно. В этом году была подготовлена проектная документация капитального ремонта школы. Сейчас проект проходит государственную экспертизу.