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Содержавшихся в спецприемнике Асбеста перевезли в Екатеринбург

16.51 Пятница, 25 августа 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Всех задержанных, которых поместили в спецприемник Асбеста, перевезли в Екатеринбург. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на гражданина Сенегала Диань Бай Моду, который ранее находился в данном учреждении из-за просроченной визы.

По данным издания, после огласки ситуации в СМИ, иностранца вызвали к начальнику спецприемника, где выслушали все его жалобы. Диань Бай Моду также заявил, что тогда же у него конфисковали телефон. Позже африканца перевели в отдельную камеру, где условия были получше.

«А после огласки истории в СМИ они в 05.00 доставили всех задержанных обратно в Екатеринбург. Даже тех, кто прибыл сегодня утром. Спецприемник фактически опустошили»,

– рассказал журналистам Диань Бай Моду.


Эту информацию также подтвердила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Напомним, что свердловский омбудсмен заявила о своем намерении проверить спецприемник Асбеста после жалоб африканца на условия содержания.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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