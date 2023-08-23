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Содержавшихся в спецприемнике Асбеста перевезли в Екатеринбург
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Всех задержанных, которых поместили в спецприемник Асбеста, перевезли в Екатеринбург. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на гражданина Сенегала Диань Бай Моду, который ранее находился в данном учреждении из-за просроченной визы.
По данным издания, после огласки ситуации в СМИ, иностранца вызвали к начальнику спецприемника, где выслушали все его жалобы. Диань Бай Моду также заявил, что тогда же у него конфисковали телефон. Позже африканца перевели в отдельную камеру, где условия были получше.
Эту информацию также подтвердила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Напомним, что свердловский омбудсмен заявила о своем намерении проверить спецприемник Асбеста после жалоб африканца на условия содержания.
По данным издания, после огласки ситуации в СМИ, иностранца вызвали к начальнику спецприемника, где выслушали все его жалобы. Диань Бай Моду также заявил, что тогда же у него конфисковали телефон. Позже африканца перевели в отдельную камеру, где условия были получше.
«А после огласки истории в СМИ они в 05.00 доставили всех задержанных обратно в Екатеринбург. Даже тех, кто прибыл сегодня утром. Спецприемник фактически опустошили»,
– рассказал журналистам Диань Бай Моду.
Эту информацию также подтвердила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Напомним, что свердловский омбудсмен заявила о своем намерении проверить спецприемник Асбеста после жалоб африканца на условия содержания.
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