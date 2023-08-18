Условия в спецприемнике Асбеста шокировали задержанного из-за просроченной визы африканца





пожаловался иностранец. «Клопы, тараканы, грязь, антисанитария, на туалеты и раковину смотреть страшно, в маленькой комнате длиной шесть метров и шириной два метра содержатся семь человек. Окон нет, курят прямо в комнате, я спортсмен, но тут начал задыхаться»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Гражданина Сенегала из Западной Африки, оказавшегося в спецприемнике Асбеста из-за просроченной визы, шокировали условия содержания. Африканца возмутили антисанитария и большое количество людей в маленьком помещении.По данным сообщества «ЧП Асбест», после задержания африканца Дианя Бай Моду из Сенегала должны были депортировать по решению суда, но сенегалец подал апелляцию и до пересмотра решения должен был находиться в центре временного содержания. Там, по некоторым данным, мест не оказалось, поэтому его перевезли в спецприемник в Асбесте, который шокировал африканца.По его словам, поместили в спецприемник их вечером, а покормили только на следующий день супом. Диань Бай Моду посчитал неприемлемым держать людей в таких условиях неделями и теперь готовит по этому поводу обращение в посольство.