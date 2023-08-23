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Свердловский омбудсмен намерена проверить спецприемник Асбеста после жалоб африканца

12.48 Четверг, 24 августа 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова намерена проверить спецприемник Асбеста после жалоб на условиях содержания гражданина Сенегала, задержанного из-за просроченной визы.

«В ближайшее время я собираюсь посетить его и проверить условия содержания там не только африканца, но и российских граждан, поскольку все они находятся там на равных правах»,

приводят слова омбудсмен в «ЕАН».


Уполномоченная по правам человека также отметила, что изолятор временного содержания в Асбесте является одним из самых проблемных в Свердловской области.

Напомним, что африканец был шокирован тем, что большому количеству человек приходится находится запертыми в маленьком помещении в условиях антисанитарии.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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