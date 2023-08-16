Возрастное ограничение 18+
Сбитая катером на Тагильском пруду женщина покинула реанимацию
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Хорошая новость от ВК-сообщества «[ТТ] Нижний Тагил». Там сообщает, что состояние женщины, которую в конце июля сбила моторная лодка, значительно улучшилось.
Ирина Подмазова (так зовут молодую женщину, которой во время ночного заплыва на сап-бордах не посчастливилось оказаться на пути речного катера) пришла в себя. К ней вернулась речь и состояние стабилизировалось. Врачи городской больницы №1 Нижнего Тагила даже решили позволить ей покинуть реанимационную палату, в которой она находилась всё это время, с 28 июля. Дальнейшее лечение она продолжит в Клиническом институте мозга города Берëзовский.
Напомним, инцидент, в котором была травмирована Ирина, произошёл поздним вечером 28 июля. Вместе с большой группой товарищей женщина плавала на сап-доске по Тагильскому пруду. И хоть вся группа была освещена светодиодными гирляндами, на одну из досок, где сидела Ирина с сыном, наскочила моторная лодка. Мальчик, к счастью, не пострадал, а вот его мама получила тяжёлую черепно-мозговую травму.
Ирина Подмазова (так зовут молодую женщину, которой во время ночного заплыва на сап-бордах не посчастливилось оказаться на пути речного катера) пришла в себя. К ней вернулась речь и состояние стабилизировалось. Врачи городской больницы №1 Нижнего Тагила даже решили позволить ей покинуть реанимационную палату, в которой она находилась всё это время, с 28 июля. Дальнейшее лечение она продолжит в Клиническом институте мозга города Берëзовский.
Напомним, инцидент, в котором была травмирована Ирина, произошёл поздним вечером 28 июля. Вместе с большой группой товарищей женщина плавала на сап-доске по Тагильскому пруду. И хоть вся группа была освещена светодиодными гирляндами, на одну из досок, где сидела Ирина с сыном, наскочила моторная лодка. Мальчик, к счастью, не пострадал, а вот его мама получила тяжёлую черепно-мозговую травму.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Малолетний пассажир пострадал в ДТП на Свердловском шоссе
16 августа 2023
16 августа 2023
Екатеринбургская прокуратура начала проверку после травмирования выходившей из автобуса пенсионерки
19 августа 2023
19 августа 2023
Волонтеры поискового отряда «Прорыв» спасли заблудившуюся в свердловском лесу пенсионерку
21 августа 2023
21 августа 2023
Старинный паровоз изготовят для сквера в Нижнем Тагиле
17 августа 2023
17 августа 2023