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Сбитая катером на Тагильском пруду женщина покинула реанимацию

19.46 Понедельник, 21 августа 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Хорошая новость от ВК-сообщества «[ТТ] Нижний Тагил». Там сообщает, что состояние женщины, которую в конце июля сбила моторная лодка, значительно улучшилось.

Ирина Подмазова (так зовут молодую женщину, которой во время ночного заплыва на сап-бордах не посчастливилось оказаться на пути речного катера) пришла в себя. К ней вернулась речь и состояние стабилизировалось. Врачи городской больницы №1 Нижнего Тагила даже решили позволить ей покинуть реанимационную палату, в которой она находилась всё это время, с 28 июля. Дальнейшее лечение она продолжит в Клиническом институте мозга города Берëзовский.

Напомним, инцидент, в котором была травмирована Ирина, произошёл поздним вечером 28 июля. Вместе с большой группой товарищей женщина плавала на сап-доске по Тагильскому пруду. И хоть вся группа была освещена светодиодными гирляндами, на одну из досок, где сидела Ирина с сыном, наскочила моторная лодка. Мальчик, к счастью, не пострадал, а вот его мама получила тяжёлую черепно-мозговую травму.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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